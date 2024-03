Oodata on leetrite leviku haripunkti

ECDC andmed näitavad, et 2024. aasta jaanuaris ja veebruari alguses on leetrite juhtudest teatanud Euroopa Liidu riikide arv kasvanud. Teatati vähemalt seitsmest surmast.

«Keegi ei tohiks leetritesse surra. Leetrite, väga nakkava, kuid vaktsiiniga välditava haiguse juhtude sagenemine tuletab meelde, et kõik liikmesriigid peaksid maksimaalselt pingutama, et saavutada ja säilitada kõrge vaktsineerimisega hõlmatus kõigi vaktsiinvälditavate haiguste vastu. Vaktsiinid on ohutu ja tõhus viis vähendada nakkushaigustest tulenevat tervisekoormust ja vältida tarbetut inimkaotust,» ütleb ECDC direktor Andrea Ammon.