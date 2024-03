Pea- ja näonahk on hädavajalik nende all asuvate struktuuride kaitsmisel. Samuti on see lahutamatu osa meie identiteedist. Traumaatilisest vigastusest või ulatuslikust kirurgilisest sekkumisest (näiteks pahaloomulise kasvaja eemaldamiseks) tingitud nahakahjustus võib enesehinnangut mõjutada.