Peaasi.ee algatas uudse lähenemise laste vaimse tervise raskuste ennetamiseks

«Lähenemise Räägime Lastest tuum on spetsialisti ja lapsevanema vaheline toetav vestlus, et ennetada igapäevaste takistuste kujunemist lapsel vaimse tervise probleemiks. Vestluse käigus püütakse koos selgusele jõuda nii selles, millised on tugevused, kui ka selles, mis on raskused, ning leitakse ühist mõistmist ning jõudu, kuidas võimalike takistustega tegeleda. Lähenemise Räägime Lastest vestluse käigus ei hinnata last, vaid täiskasvanud hindavad oma võimalusi lapse igapäevaelu toetamiseks ja heaolu tagamiseks,» selgitas Peaasi.ee projektijuht Triin Raudsepp.

«Laste vaimse tervise raskuste ennetamiseks võiks peres elavate laste kohta küsimine olla loomulik osa lastega või lapsevanematega töötavate spetsialistide tööst. Loomulikult määrab tulemuse see, kuidas laste kohta küsida ning kuidas vestelda. Räägime Lastest toetub tõdemusele, et lapsevanemad on need, kellel on parim teadmine oma perekonnast ning austav ning võrdne vestlusviis viib arutelu edasi. See aitab normaliseerida raskeid hetki, mida igas peres võib ette tulla, ning leida julgustust, et ennetada probleemide süvenemist,» rääkis Raudsepp.