Pimesoolepõletikujärgne antibakteriaalne ravi võib olla ka lühem

Doktoritöö autor Edgar Lipping selgitas, et enamikel juhtudel ei teki inimestel pärast pimesoolepõletiku ravimist tüsistusi. «Kolmandikul juhtudest on pimesoolepõletik ägedam ehk pimesoole seina terviklikkus on kadunud ning põletik on pimesoolest levinud edasi kõhuõõnde. Sellisel juhul vajavad patsiendid operatsioonijärgselt antibiootikume, et vältida tüsistuste tekkimist. Samas puudub üksmeel operatsioonijärgse antibakteriaalse ravi kestvuse osas. Lisaks eelnevale on erimeelsusi ka pimesoole ohutu eemaldamise osas rasedatel,» selgitas Lipping.