Õnne Pillak: haigete laste vanemate hooldushüvitis pikeneb

«Praegu on nii, et lapse haigestumisel on vanemal õigus saada hooldushüvitist üldjuhul kuni 14 kalendripäeva. Erandina saavad pikemat, kuni 60 kalendripäeva pikkust hooldushüvitist vanemad, kelle lapsel on pahaloomuline kasvaja ja lapsel algab ravi haiglas,» ütles riigikogus sotsiaalkomisjoni esimees Õnne Pillak.

Samas märkis ta, et on veel teisigi haigusi, mis on raskemad või millest tervenemine võtab kauem aega kui kaks nädalat.

«Sellele on juhtinud riigikogu tähelepanu ka õiguskantsler Ülle Madise ja teinud ettepaneku võimaldada lastevanematele vajadusel kuni 60 päeva pikkust hoolduslehte. Seda nüüd teemegi,» sõnas Pillak.

Sotsiaalkomisjoni juht loodab, et parlament kiidab kõnealuse muudatuse kevadel heaks. «Tegemist on vajaliku sammuga, et pakkuda haigele lapsele ja tema perele keerulisel ajal suuremat tuge,» lausus Pillak.