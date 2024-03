Kas fooliumi kasutamine toidu valmistamisel on tervisele ohtlik?

Foolium on valmistatud alumiiniumist, mistõttu on tõstatatud küsimus, kas see mõjutab ka kuidagi meie toitu ning seeläbi meid? Uuringutest on selgunud, et fooliumisse mähitud toidu küpsetamisel eritub sinna märkimisväärselt alumiiniumi osakesi. Samuti suurendab osakeste imendumist ka toidule lisatavad maitseained, õlid ning happed (näiteks sidruni- või laimimahla ning tomati kasutamisel).