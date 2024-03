Mõõdukas päikesekiirgus pakub naistele üllatavat hüve

Anti-Mülleri hormoon (AMH) on naiste ovaariumi folliiklites produtseeritav glükoproteiin, mis reguleerib kudede kasvu ja diferentseerumist ning ovariaalset reservi – munarakkude arvu ja kvaliteeti. AMH väärtus veres on naistel kõrgeim puberteedieas ning hakkab aegamööda vähenema pärast 30. eluaastat ning pole veres enam määratav vahetult enne menopausi. Meestel produtseeritakse AMHd munandites ja selle sekretsioon hakkab pärast puberteeti vähenema. Varasemates uuringutes on registreeritud AMH sesoonseid kõikumisi naistel sõltuvalt päikesekiirguse intensiivsusest ja seda on seostatud D-vitamiini produktsiooni sesoonse kõikumisega.