Liigne suhkru tarbimine tõstab selle vaimse tervise häire tekkeriski

Uuringu tulemused näitasid, et suurem suhkru tarbimine on seotud suurema riskiga vaimse tervise häirete, eriti depressiooni tekkeks. Osalejatel, kes tarbisid rohkem suhkrut sisaldavaid toite ja jooke, oli suurem tõenäosus kogeda vaimse tervise probleeme, võrreldes nendega, kes tarbisid vähem suhkrut. See viitas sellele, et suhkru tarbimisel võib olla oluline roll vaimse tervise mõjutamisel ning et suhkru tarbimise vähendamine võib olla kasulik depressiooniriski vähendamisel.