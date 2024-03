Gurgaonis asuvas Parasi haigla sisemeditsiin doktori Venkata Krishnani sõnul võtab enamik meist oma telefonid tualetti kaasa, et vältida olulistest sõnumitest, kirjadest või kõnedest ilmajäämist. «Meie päev algab meilide, sõnumite ja sotsiaalmeedia kontode kontrollimisega ning me ei taha sellest hetkekski ilma jääda.» Teisisõnu me mängime oma tervisega. Kuidas? Dr Krishnan loetleb seitse ohtu, mis tulenevad telefoni kasutamisest tualetis.