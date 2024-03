Kergesti tekkivad sinikad annavad märku terviseprobleemist

Kui väiksemad sinikad võivad üldjuhul paraneda paari päevaga, siis teinekord võib selleks minna lausa nädalaid või kuid. Ehkki trauma tagajärjel tekkinud sinikad pole inimese tervisele üldjuhul ohtlikud, ei kehti see väide selliste sinikate kohta, mis ilmuvad inimese kehale ootamatult ilma, et inimene teaks, miks ja kuidas need tekkida võisid.