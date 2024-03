10 nõuannet, et suhtlus perearstiga oleks ladus

Millal pöörduda perearstile?

Perearstikeskusesse tasub pöörduda siis, kui sinu tervisemure ei ole kodustest ravivõtetest leevendust saanud, kuid samas ei vaja ülikiiret sekkumist ehk kiirabi kutsumist või EMO-sse minemist. Tavapäraselt otsitakse perearstilt abi näiteks kaua kestnud või ägeda viirushaiguse, mitmesuguste valude või muude haigusseisundite tõttu. Ka krooniliste haigustega inimesed on perearstide jälgimise all, samuti saab perearstikeskuses nii lapsi kui ka täiskasvanuid vaktsineerida nakkushaiguste vastu.

Kuidas perearstikeskusega ühendust võtta?

Küllap haarab enamik inimesi telefoni ja helistab, aga aina rohkem perearstikeskusi kasutab ka e-teeninduse võimalusi. Nii et kui arvuti või nutitelefoni kasutamine on sinu jaoks igapäevane, vaata oma perearstikeskuse kodulehelt, kas seal on võimalus digiteenindusplatvormi kaudu pöördumiseks. Platvorme on erinevaid, näiteks e-Perearstikeskus, Perearst24, LEIA ja Eelvisiit. E-teeninduse kasutamiseks pead esmalt sisse logima ja seejärel saad teada anda näiteks enda haigestumisest, paluda kordusretsepti või küsida tervisenõu. Kasu on kahepoolne: patsient saab oma mure detailselt kirja panna ükskõik millisel talle sobival ajal, perearstikeskusel on võimalik oma töötajate tööaega paremini planeerida, suunates abivajaja vastavalt mure kiireloomulisusele ja spetsiifikale kas perearsti, pereõe või mõne muu perearstikeskuses töötava spetsialisti juurde.