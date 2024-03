Peaasi.ee kutsub võtma hingetõmbepausi

«Pingelistes oludes unustame tihti enda jaoks aja maha võtta ning lihtsalt olla. Hingetõmbepaus on võimalus hetkeks peatuda ja lasta oma kehal ja meelel rahuneda. Rahulik olek on oluline, et suudaksime targalt tegutseda ning kogeda ka positiivseid emotsioone,» selgitas Peaasi.ee tegevjuht, kliiniline psühholoog Anna-Kaisa Oidermaa.