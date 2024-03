Tööinspektsioon vastab: kuidas peab olema kemikaali taara märgistatud?

Tihti on töökeskkondades märgata, et kemikaalid on taaras, millel ei ole peal asjakohast märgistust, näiteks on pudelile peale kirjutatud vaid «WC». Eriti tuleb vältida ohtlike kemikaalide ümber valamist toiduainete taarasse. Valades tumedat kemikaali Coca-Cola pudelisse võib inimene kogemata kemikaali juua, sest tal ei teki kahtlust, et pudelis ei ole Coca-Cola. Paraku aeg-ajalt selliseid õnnetusi meie töökeskkondades juhtub, kus töötaja joob pahaaimamatult näiteks katlakivi eemaldajat või pigieemaldajat.