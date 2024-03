Levinud haigustekitaja tõttu saavad vähidiagnoosi noored pereinimesed

Eesti onkoloogide seltsi tegevjuht, PERH-i üldkirurg-ülemarst, professor Jüri Teras tõdes, et HPV-positiivsed vähid on oluline terviserisk nii meestel kui naistel. Võimalus saada viiruse vastu kaitse läbi vaktsineerimise on maailmas kättesaadav juba üle 15 aasta ning paljud riigid lülitasid HPV vastase vaktsiini oma riiklikesse programmidesse juba enam kui kümme aastat tagasi. «Kui algust tehti tüdrukutega, et vältida emakakaelavähki haigestumist, siis tänaseks on pea kõik Euroopa riigid lisanud vaktsineerimisprogrammi ka poisid,» lisas dr Teras.

Eesti naistearstide seltsi juht, Lääne-Tallinna Keskhaigla naistekliiniku ülemarst, dr Piret Veeruse sõnul puutub üle 80 protsendi inimestest oma elu jooksul mõne HPV viiruse tüvega kokku. Vaktsineerimise teel on võimalik vältida kestva HPV infektsiooni teket. Teisese ennetusena on oluline osaleda emakakaelavähi sõeluuringus, seda ka naistel, kes on vaktsineeritud.

Eesti kolposkoopia ühingu president, PERHi onkogünekoloog dr Aleksandra Šavrova tõi välja, et Eestis on naiste emakakaelavähki haigestumine jätkuvalt üks kõrgemaid Euroopas. Lisaks on Eestis sarnaselt muu maailmaga kasvutrendis HPVst tingitud suuneeluvähki haigestumine. Riikides, kus HPV vastane vaktsineerimine ja sõeluuringud on tõhusad, vähenevad emakakaelavähki haigestumised.

Kui emakakaelavähi ennetuseks on täiendavalt varane avastamine läbi sõeluuringu, siis teiste HPV-st põhjustatud vähkkasvajate puhul skriiningu võimalus puudub.