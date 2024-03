Tuvastati uudne tegur, mis võib soolevähi arengule kaasa aidata

Ajakirjas Chemosphere avaldatud uuring näitas, et mikro- ja nanoplastikosakesed jäävad rakkudesse kauemaks kui varem arvati, kuna need kanduvad raku jagunemise käigus edasi äsja moodustunud rakku. Osakesed imenduvad lüsosoomidesse nagu muud kehas leiduvad jääkproduktid. Lüsosoomid on rakuorganellid, mida nimetatakse ka «raku maoks», mis lagundavad rakus võõrkehi. Teadlased täheldasid, et erinevalt bioloogilise päritoluga võõrkehadest ei lagune mikro- ja nanoplastikosakesed nende võõrkemikaalide tõttu, vahendab Eureka Alert.