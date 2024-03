Laialt levinud ühend võib kahjustada südant ja veresooni

Alates 1950. aastatest on välja töötatud üle 10 000 erineva per- ja polüfluoritud alküülühendite (PFAS) kategooriasse kuuluva aine. Vett, rasva ja mustust hülgavate omaduste tõttu kasutatakse neid tuhandetes toodetes, sealhulgas kosmeetikas, hambaniidis, pannikatetes ja tulekustutusvahus. PFAS-ide ühine omadus on nende väga aeglane lagunemine, mis võimaldab neil sattuda inimtoiduahelasse, eriti põhjavee kaudu, vahendab Medical Xpress.

Bonn'i teadlased tuvastaid uuringus selgeid märke PFAS-ide kahjulikust mõjust tervisele,. «Ja avastasime, et sama PFAS-i kontsentratsiooni korral veres on negatiivsed mõjud väljendunud noorematel rohkem kui vanematel,» ütleb professor Monique Breteler, Saksamaa neurodegeneratiivsete haiguste keskuse (DZNE) rahvatervise teaduste osakonna direktor. Praeguse uuringu tulemused viitavad ka sellele, et isegi suhteliselt madalad PFAS-i kontsentratsioonid veres on seotud ebasoodsate lipiidiprofiilidega. Need hõlmavad näiteks üldkolesterooli, triglütseriide, HDL-kolesterooli.