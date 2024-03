Kiideti heaks ELi esimene naha alla süstitav immuunravim paljude vähivormide raviks

Euroopa Komisjon on andnud müügiloa Tecentriq® (atesolizumab) nahaalusele (SC) ravimvormile, mis on Euroopa Liidu esimene naha alla süstitav immuunravim erinevate vähivormide vastu. Tecentriqu (atesolizumab) naha alla manustamine annab patsientidele suurema vabaduse, aidates samal ajal säästa tervishoiusüsteemide piiratud ressursse.

Seni on Tecentriqut manustatud patsientidele otse veeni, milleks kulub umbes 30–60 minutit. Uue nahaaluse süstega lüheneb ravi kestus ligikaudu seitsmele minutile. Enamasti võtab süstimine aega 4–8 minutit. Müügiloa alusel võib Tecentriq SCd kasutada kõigil näidustustel , mis on heaks kiidetud Tecentriqu (atesolizumab) intravenoosse ravimvormi (IV) puhul.

«Hea elukvaliteedi tagamine vähihaigetele on äärmiselt oluline. Tegu on esimese Euroopa ravimiameti heakskiidu saanud vähiravis kasutatava immuunravimiga. Selline ravivorm lühendab süstimiseks kuluvat aega ja annab võimaluse kodulähedaseks raviks – see aga muudab patsientide ja nende lähedaste elu märkimisväärselt lihtsamaks,» kommenteeris Kätlin Luik, Roche Eesti meditsiini ja arendusosakonna juhataja.

Toote heakskiit põhineb IB/III faasi uuringu IMscin001 põhiandmetel, mille järgi on Tecentriqu sisaldus veres naha alla ja veeni kaudu manustades võrreldav ning ohutu. 90 protsenti uuringu jooksul küsitletud tervishoiutöötajatest olid nõus, et naha alla süstides on ravimit lihtne manustada ja 75 protsendi sõnul võib see ravimeeskondade aega kokku hoida.