Üllatav avastus näitas, mis aitab kolesteroolist vabaneda

Kolesterool on rasvatüüp, mis on kehas paljude funktsioonide jaoks hädavajalik, näiteks hormoonide ja rakumembraanide tootmiseks. Liigne kolesterool veres on aga kahjulik, kuna see võib kinnituda arterite seintele ja moodustada naastusid, mis blokeerivad vereringet. See põhjustab aterosklerootilist südame-veresoonkonna haigust, mis on infarktide ja insultide tekke peamine alusmehhanism.