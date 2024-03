Apteeker selgitab, millisele terviseprobleemile viitab käte ja jalgade külmus

Proviisori sõnul külmetavad inimese käed ja jalad reeglina kehva verevarustuse tõttu – see tähendab, et veri ei jõua piisavalt jäsemetesse. «Selline olukord võib olla tingitud näiteks stressist, sest stressi olukorras aktiveerub kehas n-ö «võitle või põgene» reaktsioon. Sellest tulenevalt koondab keha verevarustuse just tähtsamatesse kohtadesse, et eluks vajalikud funktsioonid säilitada,» selgitas ta.