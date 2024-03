RASV PÕLEMA ⟩ Loodi kaalulangetusravimi analoog, mida saab toota kümme korda rohkem

Semaglutiidi turustatakse diabeediravimina Ozempic ja kaalulangetusravimina Wegovyna. Nende järele on olnud aastatel 2022–2023 ülemaailmselt puudus. Tootja Novo Nordiski hinnangul ei toodeta ka tänavu ravimeid sel määral, et nõudlus oleks täidetud. Puudujääk on eriti mõjutanud diabeediga inimesi, kel on vaja semaglutiidi veresuhkru taseme kontrolli all hoidmiseks.