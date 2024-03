Kuidas tagada meditsiiniasutuses hea töökultuur, et arstid ja õed ei lahkuks?

Heal juhil on suur tähtsus

Katre Zirel ja Ilona Pastarus räägivad, et ajaga on tervishoius palju muutunud. Näiteks õde on nüüd meeskonnas võrdväärne, laia teadmisteprofiiliga partner, kellele arstid usaldavad enam vastutust ning kellelt patsiendid ootavad samuti rohkem. Samas on kasvanud töökoormus ja stressitase, mis suurendab ootusi tööandjale, et ta pööraks tähelepanu töötajate heaolule.

«Töökoormus ja stress mõjutavad ka töötajate suhteid – kolleegidelt oodatakse empaatiat ja üksteisemõistmist, mis aitaks kaasa positiivsele töökeskkonnale ning vähendaks läbipõlemise ohtu. Tööandjalt oodatakse turvalise, toetava ja arendava töökeskkonna loomist ning hoidmist – paindlikku tööaega, kaasamist ja võrdseid võimalusi, meeskonnakeskset lähenemist, diskrimineerimise taunimist,» loetleb Pastarus.

Priit Välja märgib, et hea juht saab meeskonnatunde ja töökultuuri loomisel palju ära teha. «Tal on suur roll, kui ta on hea suhtleja, avatud inimene, kelle poole julgetakse pöörduda, ja tal on olemas oskused, kuidas oma meeskonda ehitada ja hoida.»

Zirel rõhutab, et juhtidel tuleb iga päev mõelda hea töökeskkonna loomisele ja töötajate vaimse tervise edendamisele – see on organisatsiooni toimimisel võtmesõnaks. Töötajale võib ju tunduda, et ta teeb lihtsalt oma tööd, kuid igaühe panus ja väikesed teod annavad kokku suure – nii saavutatakse ka patsientide heaolu ja tervenemine.