3 põhjust, miks kaotatud kilod tagasi tulevad

Esimeste lisakilode kadumine on ühtaegu rõõmustav ja põnev, tekitades ehk hasartigi, et kui palju saab veel alla võtta. Lisaks kaasnevad kaalukaotusega valdavalt postiivsed tervisemõjud ning nii mõnedki näitajad (vererõhk, kolesterooli- ja veresuhkrutase jm) võivad minna normi. Kui kaalukaotuseks on kasutatud suvalisi, ebateadlikke meetmeid, siis on kilode naasmine üsna tõenäoline ja ka terviseseisund võib suurema ülekaalu puhul taas halveneda. Uuringutes on viidatud, et kuni 80 protsenti rasvunud inimestest on hädas kaotatud kilode naasmisega.