Töötlemata toorelt munade söömine on tema sõnul laialt levinud just sellepärast, et nõnda on võimalik saada munas sisalduvaid aineid naturaalses vormis, kuid ka töötlemata munavalge seedimine on kergem kui termiliselt töödeldud muna seedimine, nentis Saadi. «Toorelt ja pooltoorelt mune võib süüa ainult juhul, kui olete kindel nende päritolus ja värskuses,» ütles arst. Sel juhul tuleb enne tarbimist kindlasti mune korralikult pesta sooja vee ja seebiga, lisas Saadi.