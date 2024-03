Kardioloog: menopausiga suureneb märkimisväärselt risk haigestuda südamehaigustesse

Viimastel aastatel on hakatud südame-veresoonkonnahaiguste (SVH) riskifaktoreid jaotama traditsioonilisteks, mittetraditsioonilisteks ja soo-omasteks ehk soospetsiifilisteks. Naistel on olulised nii sooneutraalsed SVH riskifaktorid, näiteks vanus ja kõrgvererõhktõbi, kui ka soospetsiifilised riskifaktorid, näiteks rasedusaegsed tüsistused või menopaus. Uuem ja siiani vähem teadvustatud riskifaktor on ka psühhoemotsionaalne stress.

HUVITAV FAKT: 1960. aastal korraldas Ameerika Südameassotsiatsioon Portlandis naistest ja südame-veresoonkonnahaigustest konverentsi, mis kandis pealkirja «Kuidas ma saan aidata oma abikaasal toime tulla südamehaigustega?» (How I can help my husband cope with heart disease?). Toona domineeris arusaam, et südamehaigused puudutavad peamiselt mehi. Nüüdseks kinnitavad aga erinevad uuringud, et südame-veresoonkonnahaigused on oht ka naiste tervisele.