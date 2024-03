OLULINE ⟩ Mida peaks teadma raseduse ajal kasutatavatest aktiivsus- ja tähelepanuhäire ravimitest?

Üha rohkem inimesi saab tänapäeval aktiivsus- ja tähelepanuhäire diagnoosi, mille puhul määratakse peale ravimid. Kuigi paljude jaoks on see elumuutev, on kurb tõsisasi, et tegelikult ei teata, millised on ATH raviks määratud ravimite tagamaad, eriti naiste günekoloogiliste ja sünnitusabi probleemide korral.