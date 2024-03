Vett hõlmav levinud tava võib viia surmasuhu

Kasutajad täidavad need soolalahusega ja valavad vedeliku ühte ninasõõrmesse. See väljub teisest ninasõõrmest, puhastades ninakanalid allergeenidest ja muudest ärritajatest.

USA haiguste kontrolli ja tõrje keskuse (CDC) ametnikud viitavad 2021. aasta uuringule, milles öeldakse, et umbes kolmandik Ameerika Ühendriikide täiskasvanutest arvab ekslikult, et kraanivesi on bakteritest ja muudest mikroorganismidest prii. Peaaegu kaks kolmandikku ütlevad, et kraanivett võib nina loputamiseks ohutult kasutada.