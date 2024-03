Operatsioon läbi, aga magu lekib - loodi nutiks vidin, mis sellest teada annab

Vastavalt dr Chet Hammilli uuringule Washingtoni ülikooli meditsiinikoolis, on 30-protsendiline tõenäosus, et patsient veedab järgmised kuus kuud haiglas, kui selliseid lekkeid piisavalt varakult ei avastata. Lisaks on 20-protsendiline võimalus, et patseint võib surra. Olukorda raskendab asjaolu, et tavalised ultraheliskaneeringud ei ole probleemi tuvastamiseks piisavad, kuna need ei suuda usaldusväärselt eristada seedevedelikke teistest kehavedelikest, nagu seda on näiteks veri.