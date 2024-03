Loe, kuidas võib doonori toidumenüü mõjutada vereülekannet

Vereülekanne võib olla patsiendi viimaseks ja ainsaks elupäästvaks protseduuriks, mille puhul tuleb jälgida allergiliste reaktsioonide teket. Uue uuringu kohaselt võivad olla need seotud just doonori toiduvalikuga ning teadlaste sõnul on tulevikus vaja rakendada patsientide jaoks kontrollitumaid ennetusmeetmeid, eriti laste puhul.