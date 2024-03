Leiti, et teatud neuronite struktuuri kuju muutus mõjutab oluliselt rottide rasvumist. Teadlased usuvad, et leid kehtib ka inimeste puhul ja võib tulevikus aidata võidelda keskealistel kehakumerustega.

Nagoya ülikooli, Osaka ülikooli ja teiste Jaapani teadusasutuste õpetlased viisid läbi näriliste uuringu, et näha, kuidas neuronite kuju ja selle vanusega seotud muutused võivad olla seotud rasvumisega. Nad keskendusid melanokortiin-4 (MC4R) nimelisele valgule, mis on ajus keemiline virgatsaine (vahendab sõnumeid) ja toimib toidutarbimise pärssijana, kui kehasse on lisandunud liigselt kilokaloreid, vahendab New Atlas.