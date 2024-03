Tööinspektsioon vastab: kas taimekaitsevahendid võivad olla söömiseks ettenähtud ruumis?

«Taimekaitsevahendi puhul on enamasti tegemist ohtliku kemikaaliga, mille käitlemisele on kehtestatud nõuded, et töötajate tervis ei saaks kahjustada. Lisaks tavapärastele ohutusmeetmetele – isikukaitsevahendite kasutamine ning töötajate juhendamine ja väljaõpe – on oluline ka hügieeninõuetest kinnipidamine. Hügieeninõuetest kinnipidamine on oluline mistahes kemikaali kasutamisel.