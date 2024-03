Õpetlased mõtlesid välja lihamagneti, mis ühendab metalli bioloogilise koega

Kõva metalli ja pehme bioloogilise koe sidumine ilma liimita – see ja palju muud võib peagi saada reaalsuseks tänu uuele arusaamale elektroadhesioonist.

Kujutage ette, kui kõva metallist implantaati oleks võimalik siduda pehme bioloogilise koega ilma igasuguse liimaineta ja seejärel, kui see enam vajalik pole, hõlpsasti eemaldada. See ja teisedki nutikad lahendused võivad peagi saada võimalikuks, tänu uuele elektroadhesiooni nähtuse mõistmisele.

Elektroadhesioon on nähtus, kus kaks objekti seonduvad elektrostaatiliselt või keemiliselt teineteise külge pärast seda, kui mõlemast on läbi lastud elektrivool. Need jäävad seotuks isegi pärast voolu katkemist, kuid eralduvad, kui neid mõjutatakse vastupidise polaarsusega vooluga.