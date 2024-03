Uuring: närvisüsteemihäired on tõusnud suurimaks haiguste põhjustajaks

Aastal 2021 kannatas maailmas närvisüsteemi haiguste haiguste all üle 3,4 miljardi inimese ehk 43 protsenti maakera elanikkonnast. Arvud on palju suuremad, kui seni arvati.

Sadade teadlaste uurimistööd juhtis USA Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME), millest on saanud ülemaailmne tervisestatistika referentskeskus.