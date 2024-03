Postimehe terviseportaal ja Peaasi.ee ootavad küsimusi vaimse tervise kohta

Kuidas leida sõpru? Mida teha, kui uinumine on raske? Kas alati peaks püüdma näha asjade positiivseid külgi? Mida teha, kui laps ei kuula sõna? Miks on oluline väljendada armastust? Kuidas ma saan aru, et mul on vaimse tervise abi vaja? Kuidas ma aru saan, et mu sõbral on ärevus? Kui palju peaks päevas liikuma, et säilitada hea vaimse ja füüsilise tervise tasakaal? Kuidas parandada katkiseid suhteid?

Need on vaid mõned näited küsimustest, millele võivad inimesed lahendust otsida. Kui Sinul on vaimse tervise teemaline küsimus, siis saada see aadressile tervis@postimees.ee. Postimehe terviseportaalil valmib kogutud küsimustest kasulik video, kus saavad vastused erinevad vaimse tervise teemalised küsimused. Lugejaküsimustele vastavad Peaasi.ee eksperdid. Kõik küsijad jäävad anonüümseks.

Õige aeg teha vaimse tervise inventuur