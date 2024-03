Perearstide arv väheneb kümne aastaga viiendiku võrra

Võrgustumine tähendab nii koondumist grupipraksistesse või terviskeskustesse kui ka laiematesse piirkondlikesse koostöövõrgustikesse, kus tehakse tihedat koostööd ka teiste eriarstidega. Kuigi juba aastateks 2009–2015 kavandatud esmatasandi tervishoiu arengukava nägi ette üksikpraksistelt grupipraksistele üleminekut, on muutus aset leidnud aeglaselt, piiratud ulatuses, kohati ka vaid formaalselt. Eesti perearstinimistutest 28 protsenti tegutseb endiselt üksikpraksistena, ent see ei ole tulevikukindel mudel.

Tervisekassa perearstiabi teenusejuht Laura Johanna Tuisu sõnul rahastab Tervisekassa sellest aastast perearstikeskustele digiteenindusplatvorme, et toetada nende laialdasemat kasutamist. «Meie roll on seada digiplatvormidele nõuded ja tasustada nõuetele vastavaid teenuseid,» nentis Tuisk.

Paindlikkust tuleb suurendada

Eesti perearstide seltsi juht Elle-Mall Sadrak kinnitas, et selts toetab süsteemis suurema paindlikkuse loomist. «Eesti on küll väike riik, aga samas on hästi näha, et ühesugune mudel ja motivatsioon ei toimi ühtemoodi igal pool. Peremeditsiin vajab kindlasti tänasest rohkem paindlikke lahendusi, hoidmaks töötamas neid, kes täna süsteemis on, ja andmaks suuremaid võimalusi neile, kes seda tahaksid.»