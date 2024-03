Ekspertide sõnul ei ole siiani inimeste veetarbimise harjumused piisavalt selged

Kuigi vee joomine on oluline meie tervisele, võib selle liigne tarbimine olla samuti kahjulik. Populaarne «8x8 reegel», mis soovitab päevas juua kaheksa klaasi vett, on levinud soovitus, kuid kas sellel on teaduslikku alust? Eksperdid selgitavad välja tegeliku tõe vee joomise vajadusest ning seda, kuidas me saame jälgida oma keha vajadusi, et tagada tervislik ja tasakaalustatud veetrabimine.