Kas teadsid, et sinu istumisharjumused võivad mõjutada sinu eluea pikkust? Viimased uuringud on näidanud, et sellele aitab suuresti kaasa tänapäeva tehnoloogia areng. Kuidas aga lihtsate muudatustega igapäevaelus luua tervislikumaid harjumusi?