Jämesoolevähi tekkeriski suurendab ootamatu põhjus

Jämesoolevähk, mida tuntakse ka kolorektaalse vähi või soolevähi nime all, on maailmas levikult kolmas vähiliik. Seda esineb üha rohkem ka noorematel inimestel. Ameerika vähiliit (ACS) teatas, et 2019. aastal diagnoositi 20 protsenti juhtudest patsientidel, kes olid alla 55-aastased – kaks korda rohkem kui aastal 1995.