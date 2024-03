200 000 juhtu aastas: pead tõstab vana haigus, mis moonutab jäsemeid ja annab lõvinäo

Paljud moonutavad ja ängistavad nahahaigused, nagu nahavähk ja sügavad seeninfektsioonid, aeti samuti pidalitõvega segi.

Hirm nakkuse ees on toonud kaasa tohutu häbimärgistamise ja sotsiaalse tõrjutuse. See oli nii tõsine mure, et Jeruusalemma kuningriigis oli spetsiaalne haigla, kus hoolitseti leeprahaigete eest.

Kui nakkav on pidalitõbi?

Uuringud näitavad, et pikaajaline isiklik kontakt hingamisteede pritsmete kaudu on esmane levimisviis, mitte tavaline igapäevane kontakt, nagu pidalitõbise inimese embamine, kätlemine või tema kõrval istumine. Leeprahaiged ei anna pärast ravi alustamist tavaliselt haigust edasi.

Vöölased on ainus teadaolev zoonootiline pidalitõbe põhjustavate bakterite reservuaar, mis ohustab inimesi. Need väikesed imetajad on levinud Kesk- ja Lõuna-Ameerikas ning Texase, Louisiana, Missouri ja teiste osariikide osades, kus neid peetakse mõnikord lemmikloomadena või kasvatatakse lihaks. Vöölase liha söömine ei ole selge pidalitõve põhjus, kuid vöölaste püüdmine ja kasvatamine koos liha ettevalmistamisega on riskifaktorid.

Ülekandumise mehhanism zoonootiliste reservuaaride ja vastuvõtlike isikute vahel ei ole teada, kuid on kahtlus, et otsene kokkupuude nakatunud vöölasega kujutab endast märkimisväärset haigestumise ohtu. Paljud USA-s teatatud juhtumid on aga näidanud zoonootilise kokkupuute või inimeselt inimesele leviku puudumist väljaspool Põhja-Ameerikat, mis viitab sellele, et levik võib toimuda seal, kus nakatunud inimene elab. Kuid paljudel juhtudel jääb allikas mõistatuseks.