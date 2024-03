Kust saadakse kätte peamine lisatud suhkur – kas lapsed saavad seda magustatud jookidest?

Pakendile ei pea märkima lisatud suhkrute kogust ja seega puuduvad ka meil täpsed andmed toodetes leiduvate lisatud ning vabade suhkrute koguste kohta. Samuti on viimasest rahvastiku toitumisuuringust varsti möödas pea 10 aastat ja vahepeal võivad olla inimeste söömisharjumused pisut muutunud, kuid ei ole alust arvata, et paremuse suunas.

Küll aga võib eelmise uuringu põhjal öelda, et võttes kokku kõigi magusate ja soolaste näkside toidugruppi kuuluvate toitude (sh magustatud jookide) tarbimine, oli see laste puhul umbes neljakordne, täiskasvanutel kahe- kuni kolmekordne maksimaalne soovituslik kogus. Kõigis vanusegruppides tarbiti enim portsjoneid küpsetiste ja kommide-šokolaadide alagrupist, mis on selgitatav sellega, et portsjonite arvestuse aluseks ei ole toidu suhkrute, vaid energiasisaldus ning need tooted sisaldavad lisaks suhkrutele tihti ka suures koguses rasvu.