See levinud bakter võib põhjustada maovähki

Streptococcus anginosuse bakterid eksisteerivad koos teiste mikroobidega suus, kurgus, sooltes ja tupes. Mõnikord võivad need põhjustada kergeid infektsioone, nagu kurguvalu ja nahainfektsioonid. Patsientidel, kellel on haigusseisund või nõrgenenud immuunsüsteem, võivad bakterid põhjustada tõsisemaid infektsioone, näiteks neid, mis kahjustavad südant ja aju.

Singapuri Nanyangi tehnikaülikooli (NTU Singapur) ja Hiina Hongkongi ülikooli (CUHK) juhitud uuringud näitasid aga, et S. anginosus on seotud hiirtel maoinfektsioonidega, mis põhjustavad rakukahjustusi ja muutusi, mis teadaolevalt soodustavad maovähki. See hõlmab maopõletikku, mille puhul mao limaskest on ärritunud. Seisund kahjustab mao limaskesta rakke ja muudab mõned neist järk-järgult vähirakkudeks.