Õnnepäevaks selgitati välja toidud, mis teevad inimesi õnnelikuks

«Tasakaalustatud toitumine on üks vaimse tervise vitamiinidest, mis tähendab, et toit mõjutab meie enesetunnet ja heaolu. Teatud toitude söömine võib tekitada õnnetunnet ka seetõttu, et selle toiduga on seotud positiivsed mälestused. Ka retsepte saatnud inimesed tõid välja, et mõni toit teeb neid õnnelikuks just seetõttu, et seda on hästi valmistanud mõni lähedane inimene,» rääkis Peaasi.ee tegevjuht, kliiniline psühholoog Anna-Kaisa Oidermaa.