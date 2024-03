Tiina Talumees: kui elutempo on kiire ja hoolitsed kõigi eest peale iseenda, jääb tervis sageli tagaplaanile

«Naise loomuses on hoolitseda ennekõike teiste, siis alles iseenda eest,» sõnas moelooja Tiina Talumees, kes on kogenud elus nii stressi kui ka läbipõlemist ning on sellest õppinud, et pidev võidujooks kohustustega ja igas suunas tormamine võib viia tervisemuredeni ja seeläbi olukorda, kus ühel hetkel ei suuda enam ette võtta ka seni rõõmu toonud toimetusi.