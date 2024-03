Need joogid võivad põhjustada poisslastel diabeeti

Väikesemahulises pikaajalises uuringus, milles osales ligikaudu 500 last Massachusettsis, avastasid teadlased seose 226 grammi või enama suhkrurikaste jookide ja puuviljamahla tarbimise vahel lapsepõlves ja noorukieas ning poistel II tüüpi diabeeti haigestumise suurenenud riski vahel. Seda seost aga tüdrukute puhul ei täheldatud.

«Kuigi need leiud on esialgsed, toetavad need olemasolevaid tõendeid lisatud suhkruga jookide võimaliku seose ja II tüüpi diabeedi pikaajalise riski vahel lastel. Lastearstid ja teised tervishoiutöötajad peaksid hoiatama noori patsiente ja nende vanemaid suhkrurikaste jookide ja puuviljamahlade eest,» ütles juhtivuurija Soren Harnois-Leblanc.