Avastati üllatav moodus toitumise abil vananemist aeglustada

Teadlased juurdlevad nüüd, kas need leiud võiksid aidata inimestel parandada elukvaliteeti ja pikendada elu, vahendab Science Alert.

Isoleutsiin on üks kolmest hargnenud ahelaga aminohappest, mida kehas valkude ehitamiseks kasutame. See on ellujäämiseks hädavajalik, kuid kuna meie rakud ei suuda seda nullist toota, peame selle saama allikatest nagu munad, piimatooted, sojavalk ja liha.