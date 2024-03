Apteeker annab nõu, mille põhjal valida sobiv D-vitamiini preparaat

Kuid kuidas sobiv preparaat ikkagi välja valida? Nimelt erinevad preparaadid üksteisest peamiselt D-vitamiini sisalduse (annuse) osas. «Suurim ühekordne annus, mis on käsimüügis saadaval, on 4000 IU ehk 100 mcg – seda annust soovitatakse tarvitada suure defitsiidi korral. Väikseim annus on lahusena, kus 5 tilgas sisaldub 400 IU ehk 10 mcg – see toode on mõeldud pigem beebidele kasutamiseks,» näitlikustas proviisor.