Tehisaruga ellu äratatud surnud võivad leinajate ajud sõlme keerata

Tehisaru-kummitused võivad segada leinaprotsessi

Leinast välja tulemine võtab aega ja sellel võib olla palju erinevaid etappe, mis võivad kesta aastaid. Värskelt leinavad inimesed võivad mõelda oma surnud lähedasele sageli ja neid unes näha.

On ka risk, et need kummitusbotid võivad öelda kahjulikke asju või anda leinas olevale inimesele halba nõu. Sarnast tarkvara, nagu ChatGPT vestlusrobotid, kritiseeritakse juba laialdaselt kasutajatele väärinfo andmise eest.

Kujutage ette, kui AI tehnoloogia läheks «lappama» ja hakkaks kasutajale sobimatuid märkusi tegema – olukord, mida ajakirjanik Kevin Roose koges 2023. aastal, kui Bingi vestlusrobot üritas teda veenda oma naisest lahku minema. Oleks väga haavav, kui surnud isa äratataks AI kummitusena ellu ja see siis kuulutaks, nagu ei oleks ta oma lapsi armastanud.

Või veel äärmuslikumas stsenaariumis, kui tehislähedane soovitaks kasutajal nendega surmas ühineda või kedagi tappa või vigastada. See võib tunduda õudusfilmi stsenaariumina, kuid polegi nii võimatu. 2023. aastal esitas Suurbritannia tööpartei seaduse, mis keelaks tehisaru vägivallale õhutama. See oli vastuseks toonasele kuningannale tehtud mõrvakatsele, millele õhutas meest tema vestlusrobotist tüdruksõber, kellega tal oli «emotsionaalne ja seksuaalne» suhe.

ChatGPT loojad tunnistavad praegu, et tarkvara teeb vigu ja ei ole veel täielikult usaldusväärne, sest see fabritseerib informatsiooni. Kes teab, kuidas tõlgendatakse inimese tekste, e-kirju või videoid?

Igal juhul näib, et sõltumata sellest, kui kaugele see tehnoloogia areneb, on vaja märkimisväärset järelevalvet ja inimlikku sekkumist.

Unustamine on tervislik

Unustamine on tervisliku leina oluline element, kuid unustamiseks peavad inimesed leidma uusi ja tähendusrikkaid viise surnud lähedase mälestamiseks.

Aastapäevad mängivad olulist rolli leinavate inimeste abistamisel mitte ainult kadunud lähedaste meenutamisel, vaid need on ka võimaluseks kaotust uutel viisidel väljendada. Rituaalid ja sümbolid võivad olla millegi lõpu märgilised tähistajad, võimaldades inimestel korralikult mäletada, et nad saaksid korralikult unustada.

See artikkel on lühendatud versioon Nigel Mulligani, Dublini linnaülikooli psühhoteraapia abiprofessori The Conversationis avaldatud artiklist.