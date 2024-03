Ida-Viru keskhaigla tunnustas patsientide poolt palavalt armastatud arste

Poklonskaja ütleb, et valis arsti elukutse, kuna teda iseloomustavad armastus inimeste vastu ja siiras soov neid aidata. «Mind innustab patsientidega suhtlemine ning ma väärtustan võimalust olla neile kasulik. Arstitöö pole minu jaoks lihtsalt amet, vaid võimalus anda oma panus inimeste tervise parendamisse,» nendib doktor, rõhutades oma kõrget missioonitunnet.

Tatjana Borissovat, M3 sisehaiguste osakonna pulmonoloogi iseloomustatakse kui tähelepanelikku ja professionaalset arsti, kes on lisaks täpsusele ka kannatlik ja suhtub patsientidesse südamesoojusega.

Dr Tatjana Borissova on staažikas sisekliiniku arst, kes töötab Ida-Viru keskhaiglas juba üle 40 aasta. Dr Borissova armastab oma tööd ja teeb seda alati suure pühendumusega. Tema põhieriala on pulmonoloogia, aga viimastel aastatel ravib ta veel kardioloogia osakonna patsiente. Suur töökoormus dr Borissovat ei heiduta – ta on alati valmis asendama kolleege.