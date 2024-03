LÄBIMURRE ⟩ Teadlastel õnnestus HIV rakkudest välja lõigata

HIV. Pilt on illustratiivne.

Hollandi teadlaste meeskond näitas, kuidas uusimat CRISPR-Cas geeniredigeerimise tehnoloogiat võib laboris kasutades HIV kõikide jälgede kõrvaldamiseks nakatatud rakkudest. See annab uut lootust, et HI-viirust on võimalik kunagi kõrvaldada ka inimkehast.