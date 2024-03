NÕUANDED ⟩ Kuidas ennetada ja ära tunda lapsel esimesi digiseadme liigkasutamise märke?

Usaldusliku suhte loomine lapsega toimub 0–3 aasta vanuses ning see on oluline kogu tema edasiseks eluks. Usalduslik suhe on aluseks edukate kokkulepete tegemiseks lapsega, mis on eriti oluline just siis, kui on vaja seada kokkulepped digiseadmete kasutamiseks või koduse rutiini tekitamiseks. Pea meeles, et kui lapse meediakasutus on olnud sisuliselt ja ajaliselt aastaid vaba, siis seadmete keelustamine ühest hetkest ilma selgitusteta ei vii eesmärgini. Usalduslik suhe on edukate läbirääkimiste ja muudatuste aluseks.