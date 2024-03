Maovähki aitab seljatada nupukas isikupärastatud moodus

Kliinilised uuringud, mille eesmärk on hinnata uute ravimite või ravimeetodite efektiivsust, viiakse tavaliselt läbi inimestel. Patsiendi reaktsioonide prognoosimine eelkliinilises faasis on oluline uuringusse sobivate kandidaatide valimisel. See mitte ainult ei aita vähendada ootamatuid kõrvaltoimeid, vaid suurendab ka ravi ja uuringu üldist edu. Probleemseks on näiteks osutunud maovähi patoloogia, kuna kasvajat ümbritseb keerukas keskkond.